24 декабря 2025 в 20:43

Глава СПЧ озвучил позицию по детям мигрантов в школах

Глава СПЧ Фадеев призвал не допускать, чтобы дети мигрантов пропускали учебу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Образованием детей мигрантов в России необходимо заниматься по их приезде в страну, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы дети, подобно ситуации в XIX веке, пропускали школу, помогая родителям на рынках, передает РИА Новости.

Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети мигрантов не ходили в школу, а, как в XIX веке, помогали на базаре своим родителям. Как только ребенок приезжает в Россию, надо им заниматься, — сказал он.

Глава СПЧ также заявил, что ребенок, не сдавший вступительный экзамен по русскому языку, должен вернуться в свою страну. При этом Фадеев призвал пересмотреть сложность самого экзамена, а также предоставить школам больше самостоятельности в решении о приеме учеников-мигрантов, доверившись профессиональному мнению педагогов, а не формальным тестам.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

