В СПЧ заявили о системном ухудшении положения россиян в Европе

Геополитическая напряженность в мире приводит к ухудшению положения российских граждан в некоторых европейских странах, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Он отметил, что нарушения прав россиян за границей стали более частыми и сложными, передает ТАСС.

Проведенный анализ ситуации с нарушениями прав россиян и соотечественников за рубежом демонстрирует тревожную тенденцию к системному ухудшению положения российских граждан в различных странах мира на фоне геополитической напряженности. Наблюдается не только количественный рост нарушений, но и их усложнение, проявляющееся в расширении спектра ограничительных мер и методов дискриминации, — сказал Брод.

В докладе также отмечается рост нарушений прав граждан России в законодательстве и практике некоторых европейских стран. Эксперты указывают на дискриминацию по национальному, языковому, религиозному и культурному признакам, которая становится системной и опирается на концепцию коллективной ответственности и предвзятость к россиянам.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что среди европейских стран, лояльных к российским туристам, остаются Франция, Италия, Испания, Греция и Хорватия. Эти государства продолжают выдавать визы без ужесточения требований, что делает их популярными направлениями для зарубежного отдыха.