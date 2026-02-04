В АТОР назвали страны Европы, которые наиболее охотно выдают визы россиянам АТОР: Франция, Италия и Греция наиболее охотно выдают визы россиянам

Наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция и присоединившаяся к Шенгену Хорватия, рассказала NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года в сфере туризма, а также основным тенденциям 2026-го. Эти государства, по ее словам, выдают визы относительно спокойно, без ужесточения специальных требований, что делает их основными направлениями для выездного туризма.

Что касается порядка выдачи виз, то в принципе список стран, которые достаточно лояльно выдают визы, спокойно, без специальных каких-то требований, этот список стран не изменился после 2025 года. Это Франция, Италия, Испания, Греция, Хорватия, которая тоже стала шенгенской страной, тоже весьма спокойно относится к получению российскими гражданами визы, — рассказала Ломидзе.

При этом, по прогнозам директора АТОР, значительного роста туристического потока в Европу в наступившем году не ожидается. Главными сдерживающими факторами стали затянутые сроки рассмотрения визовых заявок — от месяца до трех, а также отмена практики выдачи многократных шенгенских виз.

И страны, которые вообще не выдают туристические визы — это Чехия, Дания, Швеция, Финляндия. На данный момент они могут выдавать гуманитарные, но туристических виз нет. Германия, Австрия и страны Прибалтики — то же самое. И, собственно, туда никто и не подает, — отметила она.

Также Ломидзе объяснила, что для повышения шансов на получение европейской визы, лучше обратиться к туроператорам. По ее словам, это связано с тем, что они поддерживают постоянное взаимодействие с визовыми центрами и консульствами.