Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:59

Россиянам рассказали, что проверить на даче после заморозков

Эксперт по ремонту Орехов: после зимы на даче нужно проверить петли и ступени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После заморозков на даче необходимо проверить состояние замков, петель, ступеней и дорожек, рассказал Lenta.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании Алексей Орехов. Он отметил, что от этих вещей зависят удобство и безопасность.

Окна и двери стоит открыть и закрыть несколько раз, проверить уплотнители, ручки, защелки, петли. Весной часто всплывают перекосы, которые зимой просто не замечали, — рассказал Орехов.

Эксперт по ремонту отметил, что в проверке после зимнего сезона также нуждается электрика. По его словам, все подобные повреждения лучше заменить как можно скорее.

Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что растениям, которые оказались под снегом, не страшны даже сильные морозы. Он отметил, что если садовым культурам летом был обеспечен должный уход, они благополучно перенесут зиму, потому что начинают готовиться к ней уже с весны.

Читайте также
Посадите весной — и всё лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Общество
Посадите весной — и всё лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Белокрылка, тля, колорадский жук и капустница не переносят этот цветок: яркое чудо для дачи
Общество
Белокрылка, тля, колорадский жук и капустница не переносят этот цветок: яркое чудо для дачи
В России школьница заночевала в мороз на могиле бабушки и выжила
Регионы
В России школьница заночевала в мороз на могиле бабушки и выжила
Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах
Общество
Россиян предупредили о надвигающихся аномальных морозах
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Общество
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
дачи
морозы
проверки
ремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.