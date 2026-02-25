Россиянам рассказали, что проверить на даче после заморозков Эксперт по ремонту Орехов: после зимы на даче нужно проверить петли и ступени

После заморозков на даче необходимо проверить состояние замков, петель, ступеней и дорожек, рассказал Lenta.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании Алексей Орехов. Он отметил, что от этих вещей зависят удобство и безопасность.

Окна и двери стоит открыть и закрыть несколько раз, проверить уплотнители, ручки, защелки, петли. Весной часто всплывают перекосы, которые зимой просто не замечали, — рассказал Орехов.

Эксперт по ремонту отметил, что в проверке после зимнего сезона также нуждается электрика. По его словам, все подобные повреждения лучше заменить как можно скорее.

Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что растениям, которые оказались под снегом, не страшны даже сильные морозы. Он отметил, что если садовым культурам летом был обеспечен должный уход, они благополучно перенесут зиму, потому что начинают готовиться к ней уже с весны.