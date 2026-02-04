Россиянам рассказали, грозит ли обилие снега садовым культурам

Растениям, которые оказались под снегом, не страшны даже сильные морозы, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он отметил, что если садовым культурам летом был обеспечен должный уход, они благополучно перенесут зиму, потому что начинают готовиться к ней уже с весны.

Снег — это лучшее укрытие, придумать лучше которого невозможно. Снега много, можете просто взять снеговую лопату и как экскаватор нарыть у себя на даче по максимуму все, что надо закрыть снегом, — посоветовал эксперт.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова заявила, что посадить семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов стоит уже в начале февраля. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя.

Она отметила, что, прежде чем посадить, семена нужно обработать, например, замочить в воде на несколько дней для проращивания. С 10–15 февраля, уточнила садовод, ростки можно перемещать в горшочки.