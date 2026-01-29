Садовод назвала растения, которые стоит посадить в начале февраля Садовод Воронова: в феврале надо посадить баклажаны, перцы и многолетние цветы

Посадить семена баклажанов, перцев, многолетних и двулетних цветов стоит уже в начале февраля, заявила NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, эти тугорослые культуры характеризуются очень медленным развитием, и, если посадить их позже, велики риски не получить урожай вовремя.

Сажать семена на рассаду стоит уже в начале февраля, иначе мы урожай вовремя не получим. До посадки в грунт или в теплицу они должны где-то три месяца расти, — пояснила Воронова.

Она отметила, что, прежде чем посадить, семена нужно обработать, например замочить в воде на несколько дней для проращивания. С 10–15 февраля, уточнила садовод, ростки можно перемещать в горшочки.

Ранее садовод Надежда Кашнова рассказала, что в зимний период на подоконнике можно выращивать разные овощи и зелень. В частности, она назвала зеленый лук, петрушку, укроп, салат, томаты черри и острый перец. Кроме того, для этого подойдут кумкват, лимон и мандарин. Она добавила, что растениям необходим регулярный, но умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала и при этом не была переувлажнена.