07 ноября 2025 в 10:51

Садовод перечислила растения для выращивания зимой на подоконнике

Садовод Кашнова: в зимний период на подоконнике можно выращивать зеленый лук

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В зимний период на подоконнике можно выращивать зеленый лук, петрушку, укроп, салат, томаты черри и острый перец, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова. Кроме того, для этого подойдут кумкват, лимон и мандарин.

Выращивание из семян — процесс более трудоемкий, но вполне реальный. Важно обеспечить достаточное освещение и регулярный полив. Зимой света мало, поэтому потребуется дополнительная подсветка фитолампами. Не забывайте про температуру — оптимальная температура для большинства растений — 20-25 градусов, — посоветовала Кашнова.

Она добавила, что растениям необходим регулярный, но умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала и при этом не была переувлажнена. Кроме того, она призвала своевременно «подкармливать растения» с помощью специальных удобрений.

Ранее садовод Светлана Самойлова заявила, что поздней осенью из огорода в теплую квартиру можно перенести крупнолистную гортензию. Если растение не цвело несколько лет, такие действия помогут его «оживить». Она отметила, что результат будет виден уже ближайшей весной.

растения
продукты
садоводы
зима
