Садовод перечислила растения для выращивания зимой на подоконнике

В зимний период на подоконнике можно выращивать зеленый лук, петрушку, укроп, салат, томаты черри и острый перец, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова. Кроме того, для этого подойдут кумкват, лимон и мандарин.

Выращивание из семян — процесс более трудоемкий, но вполне реальный. Важно обеспечить достаточное освещение и регулярный полив. Зимой света мало, поэтому потребуется дополнительная подсветка фитолампами. Не забывайте про температуру — оптимальная температура для большинства растений — 20-25 градусов, — посоветовала Кашнова.

Она добавила, что растениям необходим регулярный, но умеренный полив. Важно, чтобы почва не пересыхала и при этом не была переувлажнена. Кроме того, она призвала своевременно «подкармливать растения» с помощью специальных удобрений.

