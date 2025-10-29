Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму Садовод Самойлова: гортензию нужно перенести из огорода в дом на зиму

Поздней осенью из огорода в теплую квартиру можно перенести крупнолистную гортензию, заявила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, если растение не цвело несколько лет, такие действия помогут его «оживить». Она отметила, что результат будет виден уже ближайшей весной.

Если у вас на участке больше трех лет не цвела крупнолистная гортензия, можете ее выкопать и пересадить в горшок. Скорее всего, это сорт с низкой зимостойкостью, перемерзающий в холода. В середине мая вы сможете наслаждаться цветением, — рассказала Самойлова.

По ее словам, все луковичные растения, которые летом высаживают в саду, скорее всего, не перенесут зимнего мороза. Она отметила, что с грядки следует выкопать несколько кустов петрушки или сельдерея, пересадить в горшок и поставить на подоконнике или лоджии.

При пересадке стоит убрать большую часть листьев, оставить лишь несколько, чтобы растение лучше прижилось. После того как оно «примется», будет активно наращивать листовую массу. В любое время у вас будет свежая заправка для салата, — отметила садовод.

Ранее сообщалось, что виноград, розы, рододендроны, магнолию, керрию японскую нужно прятать от мороза. Укрытия помогают растениям сохраниться при минусовых температурах, выстоять в морозы и уберегут от вымерзания в слишком холодные зимы.