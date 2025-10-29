Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:28

Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму

Садовод Самойлова: гортензию нужно перенести из огорода в дом на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздней осенью из огорода в теплую квартиру можно перенести крупнолистную гортензию, заявила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, если растение не цвело несколько лет, такие действия помогут его «оживить». Она отметила, что результат будет виден уже ближайшей весной.

Если у вас на участке больше трех лет не цвела крупнолистная гортензия, можете ее выкопать и пересадить в горшок. Скорее всего, это сорт с низкой зимостойкостью, перемерзающий в холода. В середине мая вы сможете наслаждаться цветением, — рассказала Самойлова.

По ее словам, все луковичные растения, которые летом высаживают в саду, скорее всего, не перенесут зимнего мороза. Она отметила, что с грядки следует выкопать несколько кустов петрушки или сельдерея, пересадить в горшок и поставить на подоконнике или лоджии.

При пересадке стоит убрать большую часть листьев, оставить лишь несколько, чтобы растение лучше прижилось. После того как оно «примется», будет активно наращивать листовую массу. В любое время у вас будет свежая заправка для салата, — отметила садовод.

Ранее сообщалось, что виноград, розы, рододендроны, магнолию, керрию японскую нужно прятать от мороза. Укрытия помогают растениям сохраниться при минусовых температурах, выстоять в морозы и уберегут от вымерзания в слишком холодные зимы.

Читайте также
Агроном дал совет, как спасти дачные георгины от зимних холодов
Общество
Агроном дал совет, как спасти дачные георгины от зимних холодов
Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду
Общество
Не спешите убирать садовый инвентарь! Ноябрьская посадка этих многолетников превратится в весеннее волшебство в саду
Осенью бросаю столовую ложку в воду — и поливаю землю: никакой фитофторы в теплице
Общество
Осенью бросаю столовую ложку в воду — и поливаю землю: никакой фитофторы в теплице
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
Life Style
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
Общество
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
огороды
урожай
сады
грядки
зима
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.