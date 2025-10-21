Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:43

Садовод рассказала, какие растения нужно укрыть от мороза поздней осенью

Садовод Самойлова: поздней осенью нужно укрыть от мороза «южные» растения

Рододендроны Рододендроны Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздней осенью в центре России от холода нужно укрывать только те сорта растений, что имеют южное происхождение, заявила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, это многие цветы и кустарники, а также виноград.

В основном, это розы, рододендроны, магнолия, крупнолистные гортензии, керрия японская, некоторые сорта клематисов. При укрытии каждого растения есть свои нюансы. Так, например, виноград нужно укрывать первым. Он начинает мерзнуть при минус 6, — рассказала эксперт.

По ее словам, укрытия помогут растениям сохраниться при минусовых температурах в ожидании снега, выстоять в морозы и уберегут от вымерзания в слишком холодные зимы.

Когда по ночам устанавливается стабильно минус 1-2 и нет оттепели, приходит пора «прятать» гортензию. Затем приходит очередь роз, — сообщила Самойлова.

Ранее сообщалось, что европейский виноград «винифера» не нуждается в укрытии. Его чаще всего снимают с опоры, укладывают на землю и укрывают снегом. Похожим образом нужно действовать с некоторыми американскими подвидами этого растения.

заморозки
советы
садоводы
урожай
садоводство
Степанида Королева
С. Королева
