Это самое ценное, а я выкидывала: теперь морожу лимон по этому рецепту — хит для чая, воды и смузи

Это самое ценное, а я выкидывала: теперь морожу лимон по этому рецепту — хит для чая, воды и смузи

Замороженный лимон — простой и неожиданно удобный способ использовать фрукт целиком, не теряя ни капли пользы. Обычно мы выжимаем сок, а кожуру выбрасываем, хотя именно в ней скрывается настоящая ценность. Цедра богата эфирными маслами, флавоноидами и витаминами, которые поддерживают иммунитет, сосуды и обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Многие отмечают, что регулярное добавление тёртого замороженного лимона в напитки помогает взбодриться, улучшить общее самочувствие и разнообразить рацион. Вода с таким лимоном получается освежающей и может стать отличной альтернативой сладким напиткам или кофе — особенно утром.

Почему замороженный лимон действительно работает:

в кожуре содержатся эфирные масла и биофлавоноиды, которые редко попадают в рацион;

после заморозки лимон легко натирается и употребляется целиком;

используется весь фрукт — значит, организм получает максимум полезных веществ.

Как приготовить замороженный лимон:

Лимоны тщательно вымойте, лучше с щёткой, либо замочите на несколько минут в воде с яблочным уксусом. Выложите лимоны целиком в морозильную камеру и заморозьте на 10–12 часов. Замороженный лимон натрите на тёрке полностью — вместе с кожурой и мякотью. Разложите массу по формочкам для льда и снова уберите в морозилку.

Добавляйте один кубик в воду, чай или смузи — напитки сразу приобретают яркий цитрусовый вкус и аромат. Такой простой приём легко вписывается в повседневное питание и может стать полезной привычкой для поддержания энергии и профилактики авитаминоза.

Ранее мы делились рецептом быстрых закусок к вину и шампанскому. Топ-5 вкуснейших канапе на шпажках из самых простых продуктов.