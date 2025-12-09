ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:27

Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Когда человек впервые организует огород на подоконнике зимой, он покупает семена, сеет их в почву и долго ждет, когда вырастет растение, которое можно съесть. Однако я, Алёна Волкова, кандидат биологических наук и автор популярного среди опытных огородников блога «Алёнин Сад» в «Одноклассниках», могу предложить вам другой, куда более быстрый и результативный вариант: осенью забрать уже взрослые растения домой и обустроить полноценный огород на подоконнике зимой.

Если правильно выполнить такую пересадку огородных растений осенью и дома сразу поставить их под досветку, то можно продолжать собирать зелень и плоды непрерывно до весны. Или можно сделать перерыв, чтобы соблюсти период покоя для огородных растений, и пересаженные в горшки многолетние морозостойкие растения в октябре-ноябре поставить в подвал, подполье, на балкон, в теплицу или в сарай, а в феврале-марте выставить их в светлое и теплое место.

Некоторые растения можно забрать домой в виде черенков. Производить черенкование для подоконника нужно ранней осенью, лучше всего в сентябре, до первых заморозков. Например, верхушки побегов базилика, мяты, жерухи, шпината новозеландского дают корни даже в простой воде. Черенкование осенью для подоконника шалфея, тимьяна, майорана принесет результат, если укоренять эти растения во влажном вермикулите.

Карликовые сорта томата, перца, баклажана можно изначально весной высаживать не на грядку, а в горшки, и осенью забирать их в квартиру. Очень хорошо таким образом выращивать острые сорта перца с декоративными мелкими плодами, которые не опадают.

Если вы не подумали заранее и высадили их на грядку, то осенью их можно выкопать с большим комом земли, пересадить в горшок и обрезать. Тогда проснутся спящие почки, и растение продолжить жить у вас в квартире на подоконнике.

Огород на подоконнике зимой: продолжение сезона Огород на подоконнике зимой: продолжение сезона Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

У каких огородных растений может быть период покоя зимой?

Важно не только знать, какие растения забрать с огорода домой, но и как помочь им перезимовать максимально эффективно. Например, существует ряд огородных растений, которым после пересадки осенью можно устраивать период покоя на холоде и использовать для выгонки зелени. Расскажем о тех, которые помогут вам практически сохранить летний огород на подоконнике зимой.

  • Лук-шнитт (чесночный лук) — многолетний лук с тонкими трубчатыми листьями и легким ароматом; широко используется в салатах и как декоративное растение благодаря фиолетовым соцветиям.

  • Мангольд — листовая свекла с крупными зелеными или цветными листьями и мясистыми черешками; используется в свежем и приготовленном виде как альтернатива шпинату.

  • Мята — ароматное многолетнее растение с освежающим ментоловым вкусом; широко применяется в чае, десертах и лечебных настоях.

  • Мелисса (лимонная мята) — растение с мягким лимонным ароматом; обладает успокаивающим эффектом и используется в напитках, салатах и фитотерапии.

  • Петрушка — популярная зелень с насыщенным ароматом, бывает кудрявая и листовая; используется во множестве блюд и богата витаминами.

  • Листовой сельдерей — пряное растение с ярким ароматом и тонкими резными листьями; используется как зелень в супах, салатах и горячих блюдах, придавая им характерный насыщенный вкус.

  • Щавель (разных видов) — кислая листовая культура с большим содержанием витамина C; используется в супах, салатах и весенних блюдах.

Огород на подоконнике зимой Огород на подоконнике зимой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие растения забрать с огорода домой и сразу поместить в тепло?

Однако среди растений, какие можно забрать с огорода домой, есть и те, которые после пересадки нужно сразу ставить в теплое и светлое место, чтобы они не погибли. К ним относятся:

  • Лимонная трава (лемонграсс) — ароматное тропическое растение с цитрусовым запахом; часто применяется в тайской кухне и как основа для чаев.

  • Салат корн (валерианелла, маш-салат) — нежный салат с маленькими ложковидными листьями и мягким ореховым вкусом; отлично подходит для легких закусок. Это растение холодостойкое, но однолетнее, поэтому после пересадки его лучше не оставлять на холоде.

  • Шпинат новозеландский — теплолюбивое растение, листья которого используются как обычный шпинат, но не горчат и хорошо сохраняют текстуру при готовке.

  • Жеруха (водяной кресс) — водолюбивое растение с пикантным, слегка перечным вкусом; ценится за высокое содержание витаминов и минералов.

Теперь вы знаете, какие растения забрать с огорода домой и как правильно обеспечить им уход. Эти знания позволят даже новичку зимой грамотно обустроить огород на подоконнике и быстро собрать первый урожай.

дача
огород
осень
зима
зелень
садоводы
огородники
подоконники
Алёна Волкова
А. Волкова
