27 декабря 2025 в 18:06

Зимой беру лопату и иду к яблоням — простой прием со снегом, после которого деревья весной выглядят сильнее и здоровее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие думают, что зимой сад можно оставить в покое, но это не совсем так. Есть один простой зимний прием, который я делаю каждый год и вижу результат уже весной. Он не требует затрат, зато реально помогает деревьям пережить морозы без потерь.

Речь идет о рыхлении снега вокруг стволов яблонь. Когда снег утрамбован или покрыт коркой, он плохо защищает корни от холода. Я беру лопату или грабли и аккуратно рыхлю снег в приствольном круге на глубину 10–15 см. В рыхлом снеге появляется воздух, который удерживает тепло и не дает корням промерзать, особенно у молодых деревьев.

Еще один плюс — грызунам становится неудобно делать ходы, и кора остается целой. Весной такой снег тает равномерно, вода уходит в почву, а не скапливается у ствола, вызывая прение. Делаю рыхление после сильных снегопадов и оттепелей с настом. Минимум усилий зимой — и сад встречает весну крепким и ухоженным.

Ранее сообщалось, что когда на участке мало места или времени, особенно важно подобрать огурцы, которые точно не подведут. Эти два гибрида я выращивала сама, и они стабильно давали урожай даже в непростую погоду. А главное — подходят и для салатов, и для заготовок.

