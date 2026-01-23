ОАЭ являются единственной площадкой, позволяющей вести российско-украинские переговоры без угроз и давления, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, эта страна искренне заинтересована в успехе диалога и пользуется большим авторитетом в мире.

Было много разных площадок для переговоров России и Украины, а в итоге единственным местом, которое на самом деле позволяет нормально организовать их без каких-либо давлений и угроз, оказались Объединенные Арабские Эмираты. Они тоже искренне заинтересованы помочь в реализации этого мероприятия. Эмираты сейчас пользуются большим авторитетом в мире. Надеюсь, что эта площадка будет удачной. Возможно, там будут проходить дальнейшие встречи, — высказался Джабаров.

Он отметил, что другие ранее рассматривавшиеся варианты полностью себя дискредитировали. По мнению сенатора, Швейцария перестала занимать нейтральную позицию, открыто встав на сторону ЕС.

Швейцария себя дискредитировала, поскольку она давно перестала быть нейтральной, встала на сторону европейского агрессора. Поэтому все варианты для переговоров РФ и Украины — от Швейцарии до Австрии — отпали. Это не по нашей вине, а по причине того, что часть из них откровенно поддерживает натовские войска. Финляндия, которую когда-то мы использовали как переговорную площадку, вступила в НАТО, да еще и с такой агрессией. Поэтому остались только Эмираты, — подытожил Джабаров.

Ранее американские журналисты сообщили, что США и Украина разработали план по временному прекращению атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сделка может быть представлена России на переговорах в Абу-Даби.