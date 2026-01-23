Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину

США оказывают давление на Украину, настаивая на изменении мест проведения переговоров, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон предпринимает важные усилия для активизации мирного урегулирования.

Прошедшие в Москве переговоры стали важным шагом в правильном направлении. Но это один из шагов, которых будет еще довольно. Мы видим, что американцы пытаются активизировать переговорный процесс. К тому же они усиливают давление и на европейскую партию войны в контексте Гренландии, и на украинских лоббистов, которых сначала заставляли приехать в Давос, а теперь — в Абу-Даби. Очевидно, что это делается с подачи американцев. Поэтому для Соединенных Штатов в приоритете как можно быстрее хотя бы о чем-то с Россией договориться. Другой вопрос, получится или нет, но Вашингтон стремится к этому, — поделился Дудаков.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты и Украина разработали план по временному прекращению атак на объекты энергетической инфраструктуры России. Инициатива может быть представлена российской стороне на предстоящих переговорах в Абу-Даби.