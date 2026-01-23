Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:08

Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе

Губернатор Мельниченко: пожар на нефтебазе в Пензе тушат свыше 100 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свыше 100 человек задействованы в тушении пожара на нефтебазе в Пензе, рассказал глава региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Причиной возгорания стало падение обломков БПЛА. Никто в результате происшествия не пострадал.

В борьбе с возгоранием задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. На объекте развернута группа оперативного штаба, — написал губернатор.

Ночью 23 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили над регионами России 12 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области. По одному БПЛА сбили над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

До этого в ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь». В результате возгорания погибли 15 лошадей. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекли 13 спасателей.

