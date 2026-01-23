Полиция начала рейды после гибели покупателя в петербургском ТРК В Петербурге полиция проверила центр X5 Group после скандала в «Сити Молле»

Силовики Петербурга провели масштабный рейд на логистическом объекте X5 Group после гибели 24-летнего покупателя в супермаркете «Перекресток», сообщила газета «Фонтанка». Внеплановая проверка прошла с участием спецполка, уголовного розыска и миграционной службы.

В распределительном центре одновременно проверили 200 человек и около 90 автомобилей, выявив десятки нарушений законодательства. По итогам мероприятия в отделы полиции доставили 37 мигрантов, у которых возникли проблемы с документами. Всего сотрудники ведомств проверили 66 иностранных граждан и составили восемь протоколов по линии ГИБДД.

Усиление контроля со стороны МВД связано с трагическим инцидентом в ТРК «Сити Молл», где при жестком задержании сотрудниками ЧОП скончался молодой человек. Трагедия произошла 21 января: охранники повалили покупателя на пол и удерживали его, несмотря на крики о помощи. По версии службы безопасности, мужчина пытался вынести товар и угрожал сотрудникам. Предполагается, что задержанный задохнулся под весом охранников.