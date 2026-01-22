Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:08

Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину

Избитый охранником в петербургском ТРЦ мужчина скончался

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Врачам не удалось спасти 24-летнего мужчину, которого доставили из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, передает 78.ru. Его сильно ударил об пол охранник при задержании. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР.

21 января в одном из торговых центров в Приморском районе мужчина распылил перцовый баллончик. После этого его задержала охрана, чтобы передать сотрудниками полиции. В этот момент мужчине стало плохо, в больнице он скончался, — сказано в сообщении.

Ранее житель петербургского Колпино ограбил и избил собственную бабушку. После случившегося пенсионерка была доставлена в больницу. Подозреваемый имеет пять судимостей, его задержали.

Тем временем появилась информация, что российской модели Анжелике Тартановой, которая лишилась части черепа после избиения бойфрендом, предстоит сложная операция по установке внутричерепной пластины. 33-летняя женщина потеряла память и способность говорить. Ее экс-бойфренд Дмитрий Кузьмин не оказывает ей никакой материальной помощи. Сейчас он находится под домашним арестом по уголовному делу о покушении на убийство.

