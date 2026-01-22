Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину

Врачам не удалось спасти 24-летнего мужчину, которого доставили из торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, передает 78.ru. Его сильно ударил об пол охранник при задержании. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального СУ СКР.

21 января в одном из торговых центров в Приморском районе мужчина распылил перцовый баллончик. После этого его задержала охрана, чтобы передать сотрудниками полиции. В этот момент мужчине стало плохо, в больнице он скончался, — сказано в сообщении.

