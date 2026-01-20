Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:24

Лишившейся части черепа модели предстоит операция по установке пластины

Лишившаяся части черепа после избиения Тартанова готовится к сложной операции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российской модели Анжелике Тартановой, которая лишилась части черепа после избиения бойфрендом, предстоит сложная операция по установке внутричерепной пластины, сообщает StarHit со ссылкой на представителей благотворительного фонда. 33-летняя женщина потеряла память и способность говорить.

В феврале ее ждет важная операция по установке пластины, после которой реабилитацию придется проходить заново с самого начала. На это потребуются значительные средства, — сообщили представители фонда.

По данным издания, избивший Тартанову экс-бойфренд Дмитрий Кузьмин не оказывает ей никакой материальной помощи. Сейчас он находится под домашним арестом по уголовному делу о покушении на убийство. Правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее стало известно, что Тартанова не узнает родителей и 16-летнего сына. У девушки наблюдаются судороги и галлюцинации, на фоне чего поведение было дезориентированным и беспокойным.

Подруга модели Надежда между тем заявила, что бойфренд девушки фактически держал ее под полным контролем. По ее словам, возлюбленный постоянно следил за Тартановой и систематически проверял ее телефон.

