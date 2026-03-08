Нижегородский цветочный магазин загладил вину перед ребенком

Цветочный магазин в Нижнем Новгороде, который отказался продавать мальчику цветы для матери к 8 Марта из-за внутреннего регламента, принес извинения и подарил семье два букета, сообщает РЕН ТВ. Заведение отправило курьера с двумя коробками, в которых находились большие букеты.

Спасибо этому мужчине, который заботится о своей маме, — сказал представитель цветочного магазина.

Во время вручения сотрудник поблагодарил мальчика и отметил, что именно с помощью подобных инцидентов магазин может получать ценную обратную связь от клиентов. На попавших в Сеть кадрах ребенок приоткрыл коробки и подарил один из букетов матери, поздравив ее с праздником.

Ранее флорист Анна Котельникова рассказала о главных страхах мужчин при выборе букетов к 8 Марта. По ее словам, покупатели подолгу сравнивают варианты, опасаясь сделать подарок слишком скромным или, наоборот, чересчур вычурным. Чаще всего они останавливаются на универсальных тюльпанах и розах пастельных тонов.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ФАС обратить внимание на резкий рост цен на цветы перед праздником. Парламентарий заявил, что рынок монополизирован крупными игроками, а высокая стоимость превращает букеты в недоступную роскошь для многих россиян.