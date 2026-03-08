Зимняя Олимпиада — 2026
Долину Смерти охватило бурное цветение

NBC: бурное цветение началось в Долине Смерти в США

Фото: Zeng Hui/Xinhua/Global Look Press
Аномально интенсивное цветение зафиксировано в американской Долине Смерти, передает телеканал NBC. Данный процесс в этой локации признан самым мощным и зрелищным за последние 10 лет.

Обычно пустынные земли национального парка в США покрылись ковром из розовых, желтых и фиолетовых растений из группы эфемеров. Семена этих цветов в ходе эволюции научились очень долго находиться в сухой почве без влаги.

Данный природный феномен возник из-за обильных дождей. С ноября по январь в Долине Смерти выпало около шести сантиметров осадков. Это значение превышает среднюю норму за целый год. Максимальное количество цветов должно появиться в ближайшие недели, предполагают сотрудники национального парка.

Ранее сообщалось, что необычное природное явление в виде кровавого дождя может накрыть территорию Великобритании из-за облака пыли из Сахары. Специалисты полагают, что наиболее сильно последствия проявятся в южной части государства. Осадки оставят после себя слой налета на стеклах домов и кузовах машин, но никакой реальной угрозы для жизни людей они не несут.

До этого сильные ливни стали причиной затопления курортного города Аланья, который находится в турецкой провинции Анталья. В нескольких районах вода полностью скрыла подземные переходы, из-за чего движение транспорта было парализовано.

