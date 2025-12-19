В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии Снег в пустынях Саудовской Аравии попал на видео

В пустынях Саудовской Аравии выпал снег и ударили морозы, сообщает Arab News. В Сети появились кадры с землей, покрытой «ледяным панцирем».

В издании отметили, что холода, снегопады и ледяные дожди пришли в северо-западную часть страны 17 и 18 декабря. Синоптики также фиксировали отрицательную температуру. В Эр-Рияде из-за густой облачности и непогоды школьников перевели на дистанционное обучение.

Ранее из-за аномально теплой зимы жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, начали искать еду из-за голода. Зоолог Евгений Абизов отметил, что биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю. По его словам, этот прогноз пока предварительный. До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря.