Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах были найдены тела российского криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны Новак, передает Telegram-канал «78». Останки убитой пары были обнаружены около двух недель назад в пустынной местности.

По имеющимся данным, убийство было заказным. Исполнители преступления заранее подготовились: арендовали виллу в городе Хатта, а также автомобили и орудия убийства — ножи и топоры. Предположительно, после расправы тела супругов были расчленены и закопаны в пустыне.

Новаков заманили на виллу под предлогом встречи с инвестором, где на них напали трое — Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. По сообщениям, супругов резали ножами. В настоящее время подозреваемые в исполнении убийства находятся в СИЗО. До этого стало известно, что правоохранители задержали восемь подозреваемых по уголовному делу об убийстве Новака, двое из трех предполагаемых организаторов преступления являются уроженцами Петербурга.

Также известно, что ранее Новак попадал в поле зрения правоохранителей, поскольку, по предварительным данным, он скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов «на развитие бизнеса». У пары остались дети, за которыми в Дубай прилетел отец Анны.