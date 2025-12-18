Новый год-2026
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам

Жители Подмосковья стали находить голодных ежей у помоек на фоне теплой зимы

Жители Подмосковья стали часто находить ежей у помоек, сообщает MK.RU. Животные, которые не смогли уйти в спячку на фоне аномально высоких температур и отсутствия снега, ищут еду из-за голода.

Как отметил зоолог Евгений Абизов, биоритмы ежей восстановятся с возвращением зимней погоды. Он пояснил, что бессонница не влияет негативно на их организм, и добавил, что их беспокоит сейчас голод. Ежам трудно найти то, чем они пытаются в первую очередь — насекомых.

Ранее сообщалось, что Тимофей завершил зажировку к зиме. Сейчас его вес достигает 6,5 килограмма. Время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды. Отмечалось, что манул чувствует себя хорошо и полностью готов к наступающим холодам.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю. По его словам, этот прогноз пока предварительный. До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря.

