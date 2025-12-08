Манул Тимофей из Московского зоопарка закончил зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку к зиме, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. Сейчас его вес достигает 6,5 килограммов.

Палласов кот – один из любимцев посетителей и символ зоопарка. К началу декабря самец манула стал весить 6,5 килограмма, а также оброс густой шерстью и теперь похож на большой пушистый шар, — рассказали на портале.

Отмечается, что время окончания зажировки индивидуально и зависит от погоды. Сейчас Тимофей чувствует себя хорошо и полностью готов к наступающим холодам.

Ранее сообщалось, что красноярский манул по кличке Борис усердно готовился к холодам и устроил себе настоящую зимнюю зажировку, набрав вес почти до 6,4 килограммов. Текущие показатели кота — 6380 граммов — полностью соответствуют плану «зимнего комфорта» для этого вида.