День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:07

Манул Борис успешно справился с «наеданием жирка» к зиме

Манул Борис из красноярского парка «Роев ручей» набрал к зиме почти 6,4 кг

Читайте нас в Дзен

Красноярский манул по кличке Борис усердно готовился к холодам и устроил себе настоящую зимнюю зажировку, набрав вес почти до 6,4 кг, сообщил РИА Новости представитель парка «Роев ручей» Олег Чипура. По его словам, текущие показатели кота — 6380 граммов — полностью соответствуют плану «зимнего комфорта» для этого вида.

Сейчас его вес 6380 граммов, что вполне нормально для манула в этот период. Рацион пока не планируем урезать, посмотрим на его аппетит и на погоду, — пояснил Чипура.

Бориса ежедневно взвешивают, чтобы контролировать его подготовку к холодному сезону. По нормам, хищник, летом весивший около 4 кг, должен был набрать к зиме от 4,6 до 6 кг. Также Чипура рассказал, что кот, если захочет, то может продолжить «наедать жирок». Манул, родившийся в Новосибирске в 2023 году, переехал в красноярский парк в августе 2025 года.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке ведут переговоры о невесте для манула Шу. В следующем году ему исполнится три года, а это значит, что ему нужно создавать семью.

манулы
парки
килограммы
вес
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.