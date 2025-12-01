Манул Борис успешно справился с «наеданием жирка» к зиме Манул Борис из красноярского парка «Роев ручей» набрал к зиме почти 6,4 кг

Красноярский манул по кличке Борис усердно готовился к холодам и устроил себе настоящую зимнюю зажировку, набрав вес почти до 6,4 кг, сообщил РИА Новости представитель парка «Роев ручей» Олег Чипура. По его словам, текущие показатели кота — 6380 граммов — полностью соответствуют плану «зимнего комфорта» для этого вида.

Сейчас его вес 6380 граммов, что вполне нормально для манула в этот период. Рацион пока не планируем урезать, посмотрим на его аппетит и на погоду, — пояснил Чипура.

Бориса ежедневно взвешивают, чтобы контролировать его подготовку к холодному сезону. По нормам, хищник, летом весивший около 4 кг, должен был набрать к зиме от 4,6 до 6 кг. Также Чипура рассказал, что кот, если захочет, то может продолжить «наедать жирок». Манул, родившийся в Новосибирске в 2023 году, переехал в красноярский парк в августе 2025 года.

Ранее стало известно, что в Ленинградском зоопарке ведут переговоры о невесте для манула Шу. В следующем году ему исполнится три года, а это значит, что ему нужно создавать семью.