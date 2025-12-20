4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых

Новый год — отличный повод для хозяйки блеснуть своими кулинарными талантами. Разумеется, в каждой семье есть любимые закуски, которые готовятся к главному празднику. Однако если вы хотите разнообразить меню и включить в него не только яйца, фаршированные рыбным паштетом, и помидоры с начинкой из сыра, то сейчас самое время проштудировать новые рецепты легких закусок для праздничного стола, чтобы успеть закупить все по списку.

Рецепты легких закусок из морепродуктов для праздничного стола

Морепродукты не только полезны, но еще и имеют низкую калорийность. Поэтому блюда с ними обязательны на столе у тех, кто следит за своей фигурой. Впрочем, в некоторых случаях в процессе приготовления морепродуктов калорийность блюда значительно увеличивается. Но, в конце концов, Новый год бывает нет так уж часто. Поэтому, чтобы приготовить закуску из креветок, жареных в кокосовой стружке, берем:

Креветки (без головы, но с хвостиком) — 600 г

Мука пшеничная — 6 ст. л.

Охлажденная вода — 160 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Кокосовая стружка — 120 г

Масло растительное — 1–2 ч. л.

С сырых креветок необходимо снять панцирь, но обязательно оставить хвостик. В миске смешать охлажденную воду, специи, муку и вбить куриные яйца. Перемешать миксером, чтобы получилось тесто. Кокосовую стружку высыпьте ровным слоем на тарелку.

Держа креветку за хвостик, обмакиваем в тесто, затем обваливаем в кокосовой стружке. На раскаленную сковороду наливаем масло и через пару минут убавляем огонь до среднего. Выкладываем креветки, обжариваем одну-две минуты с одной стороны и затем с другой. Следите, чтобы посыпка из стружки не пригорела. За хвостик перекладываем закуску из сковороды на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.

Такая закуска подается к столу с кетчупом или любым кисло-сладким соусом.

Рецепт легкой закуски на скорую руку Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рецепты традиционных новогодних салатов в виде закусок

В последние годы стало модно не просто наполнять традиционными новогодними закусками тарталетки, а буквально делать салаты в миниатюре. Предлагаем и вам попробовать такой способ удивить гостей.

Например, большой популярностью пользуются роллы из селедки под шубой. Чтобы их приготовить, потребуется:

Сельдь слабосоленая — 300 г

Свекла — 2 шт.

Морковь — 4 шт.

Картофель — 2 шт.

Куриное яйцо — 4 шт.

Водоросли нори — 4 листа

Майонез домашний — 200 г

Лук репчатый — 2 шт.

Уксус столовый 9% — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Овощи и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на терке. Лук нарезать полукольцами и замариновать. На циновку для роллов кладем пищевую пленку, сверху — лист нори, гладкой стороной вниз. Выкладываем на него свеклу так, чтобы с одного из краев осталось пустое место шириной около 1 см — это поможет потом закрепить нори. Солим, смазываем майонезом. Сверху выкладываем тонкий слой моркови, соль и снова майонез. Затем картофель, соль и сельдь с луком.

С помощью циновки сворачиваем ролл, так, чтобы селедка оказалась внутри, а свободный край нори — сверху. Заворачиваем ролл в пищевую пленку и убираем в холодильник на три часа. После чего пропитавшиеся роллы достаем, снимаем пленку и нарезаем каждый на четыре-пять частей.

Закуски на Новый год Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Еще один популярный новогодний салат путем добавления некоторых ингредиентов легко превращается в аппетитную закуску. Для приготовления необходимо взять:

Крабовые палочки — 170 г

Колбасный сыр — 100 г

Яйца — 3 шт.

Домашний майонез — 50 г

Чеснок — 1 долька

Соль, перец — по вкусу

Крабовые палочки размораживаем, сыр на полчаса кладем в морозилку, чтобы его легче было натереть. Яйца отвариваем вкрутую, чистим и натираем на мелкой терке.

Крабовые палочки разворачиваем так, чтобы можно было отрезать верхний слой, окрашенный в красный цвет. Эти кусочки необходимо натереть на мелкой терке. Оставшуюся часть палочек измельчаем и кладем в миску. Сыр и яйца натираем на терке, чеснок измельчаем и все это добавляем к крабовым палочкам. Заправляем майонезом, добавляем соль и перец.

Столовой ложкой берем часть массы и смоченными в холодной воде руками формируем шарики. Обваливаем каждый в измельченной цветной части крабовых палочек. Подавать закуску можно на блюде, выложенном листьями салата, по желанию — украсить укропом.

Рецепт легкой закуски на праздничный стол Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Рецепт легкой и быстрой закуски для праздничного стола

Новый год — это всегда суета и спешка, а потому забыть приготовить закуски к пиршеству очень легко. Специально для этого случая предлагаем рецепт легкой закуски на скорую руку из ингредиентов, которые точно найдутся в доме перед праздником. Нам понадобятся:

Крабовые палочки — 200 г

Фундук — ½ стакана

Миндаль — ½ стакана

Грецкие орехи — ½ стакана

Домашний майонез — 160 г

Соленые крекеры — 1 упаковка

Петрушка — для украшения

Соль, перец — по вкусу

Орехи измельчаем с помощью блендера или в ступке. Они должны быть мелкими, но не похожими на муку. Крабовые палочки мелко режем ножом или, чуть подморозив, натираем на терке. Орехи, палочки и майонез смешиваем в миске, добавляем приправы и майонез, перемешиваем.

На крекеры выкладываем закуску, формируя чайной ложкой небольшой купол, в верхушку которого втыкаем листок петрушки.

