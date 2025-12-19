Меняю один ингредиент — получаю постную версию классической шубы

Соблюдаете пост, но хотите традиционных вкусов? Постная шуба — это адаптация любимого салата. Для приготовления понадобится: 1 слабосоленая сельдь, 3 отварные свеклы, 3 моркови, 4 картофелины, 2 луковицы и для постной заправки мякоть одного спелого авокадо, сок лимона, горчица и соль.

Овощи отваривают и натирают на крупной терке по отдельности. Сельдь разделывают на филе и нарезают мелкими кубиками. Лук шинкуют и для смягчения можно обдать кипятком. Для соуса авокадо разминают вилкой в пасту, добавляют лимонный сок, чайную ложку дижонской горчицы и соль по вкусу, взбивая до кремообразного состояния. Сборка идет привычными слоями: картофель, сельдь с луком, морковь, свекла, каждый из которых, кроме сельди, смазывают постным соусом из авокадо.

Такой салат на Новый год в пост получается нежным, с приятной кислинкой. Блюду нужно дать хорошо пропитаться в холодильнике несколько часов. Этот постный салат сельдь под шубой доказывает, что даже во время ограничений праздничный стол может быть вкусным и разнообразным.

