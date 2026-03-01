Мировая закуска «Тартинки с сельдью» по-праздничному: полезный вариант — идеально на 8 Марта

Хрустящий хлеб, нежная зелёная паста и аппетитная сельдь сверху — эти праздничные тартинки выглядят ярко и нарядно, будто созданы специально для весеннего стола. Лёгкий, более полезный вариант любимой закуски идеально подойдёт к 8 Марта и приятно удивит гостей.

Получается сочное сочетание сливочной текстуры авокадо и яиц с ароматом укропа и чеснока, освежённое греческим йогуртом, а сверху — слабосолёная сельдь и свежий зелёный лук. Контраст нежной пасты и хрустящего поджаренного хлеба делает закуску по-настоящему праздничной.

Ингредиенты: бездрожжевой хлеб 6–8 ломтиков, авокадо 1 спелый, варёные яйца 2 шт., греческий йогурт 2–3 ст. л., укроп небольшой пучок, чеснок 1 зубчик, филе слабосолёной сельди 1 шт., зелёный лук небольшой пучок, чёрный перец по вкусу, по желанию немного лимонного сока.

Ломтики бездрожжевого хлеба сначала поджарьте на сухой сковороде или в тостере до румяной корочки. Авокадо разомните вилкой, добавьте мелко нарезанные варёные яйца, укроп, пропущенный через пресс чеснок и греческий йогурт, приправьте перцем и при желании каплей лимонного сока, перемешайте до кремовой пасты. На каждый тёплый ломтик сначала щедро нанесите пасту, сверху выложите по два аккуратных кусочка сельди и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком. Подавайте сразу, пока хлеб остаётся хрустящим, а начинка — нежной и свежей.

Ранее мы делились рецептом порционного салата «Леди» для женских посиделок. Готовим на 8 Марта — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный.