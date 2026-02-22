Все дело в жареном луке и сладком чили: обалденный сэндвич с тунцом и авокадо на тостовом хлебе — это действительно вкусно

Хрустящий тостовый хлеб, сочная начинка и тот самый баланс кремовой текстуры и легкой пикантности — этот сэндвич легко заменит обед. Делается за считанные минуты, а получается так, что хочется повторять снова и снова.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 2 ломтика, тунец в собственном соку — 1/2 банки (около 80–100 г), авокадо — 1/2 шт., вареное яйцо — 1 шт., майонез — 1–2 ст. л., сладкий чили соус — 1 ч. л., листья салата — 1–2 шт., сушеный жареный лук — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Хлеб поджарить до румяной корочки. Тунец размять вилкой, смешать с майонезом и сладким чили. Авокадо нарезать тонкими ломтиками или слегка размять с щепоткой соли и лимонным соком. Яйцо натереть или мелко нарезать и добавить немного майонеза для нежности. На нижний тост выложить листья салата, щедрый слой тунца, затем яйцо, авокадо и посыпать сушеным жареным луком для хруста. Накрыть вторым ломтиком и слегка прижать.

