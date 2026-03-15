Когда нужен быстрый и сытный перекус, делаю эти гренки с тунцом. Хрустящий хлеб, ароматная начинка и тягучий сыр — просто и гениально

Консервированный тунец — продукт, который всегда может быть под рукой. Но часто мы не знаем, как подать его по-новому. Этот рецепт раскрывает его потенциал на все 100, превращая в изысканную сытную начинку для ароматных гренок.

Что понадобится

1 багет или половина багета, 1 банка консервированного тунца (около 150 г), 100 г твердого сыра, 50 г моцареллы, 1 небольшая луковица, пучок свежего укропа, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, соль, черный молотый перец по вкусу.

Как я его готовлю

Багет нарезаю на ломтики толщиной около 2 см. Консервированного тунца перекладываю в миску и тщательно разминаю вилкой. К нему добавляю мелко нарезанный репчатый лук и измельченный укроп. Отдельно натираю на крупной терке твердый сыр, а моцареллу нарезаю небольшими кубиками. В миску с тунцом отправляю примерно две трети натертого твердого сыра и всю моцареллу. Заправляю смесь майонезом и сметаной, добавляю соль и перец по вкусу, затем все тщательно перемешиваю до получения однородной пластичной массы. Полученную начинку обильно выкладываю на каждый ломтик багета, формируя небольшую горку.

Сверху гренки посыпаю оставшимся тертым твердым сыром. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку примерно на 10–12 минут или до момента, когда сыр расплавится и приобретет красивый золотистый оттенок. Подаю гренки горячими, пока сыр тянется, а хлеб сохраняет приятный хруст.

