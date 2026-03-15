15 марта 2026 в 17:35

Когда нужен быстрый и сытный перекус, делаю эти гренки с тунцом. Хрустящий хлеб, ароматная начинка и тягучий сыр — просто и гениально

Фото: D-NEWS.ru
Консервированный тунец — продукт, который всегда может быть под рукой. Но часто мы не знаем, как подать его по-новому. Этот рецепт раскрывает его потенциал на все 100, превращая в изысканную сытную начинку для ароматных гренок.

Что понадобится

1 багет или половина багета, 1 банка консервированного тунца (около 150 г), 100 г твердого сыра, 50 г моцареллы, 1 небольшая луковица, пучок свежего укропа, 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, соль, черный молотый перец по вкусу.

Как я его готовлю

Багет нарезаю на ломтики толщиной около 2 см. Консервированного тунца перекладываю в миску и тщательно разминаю вилкой. К нему добавляю мелко нарезанный репчатый лук и измельченный укроп. Отдельно натираю на крупной терке твердый сыр, а моцареллу нарезаю небольшими кубиками. В миску с тунцом отправляю примерно две трети натертого твердого сыра и всю моцареллу. Заправляю смесь майонезом и сметаной, добавляю соль и перец по вкусу, затем все тщательно перемешиваю до получения однородной пластичной массы. Полученную начинку обильно выкладываю на каждый ломтик багета, формируя небольшую горку.

Сверху гренки посыпаю оставшимся тертым твердым сыром. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку примерно на 10–12 минут или до момента, когда сыр расплавится и приобретет красивый золотистый оттенок. Подаю гренки горячими, пока сыр тянется, а хлеб сохраняет приятный хруст.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Пирог без сырого дна — простой трюк с решеткой: яблочная выпечка из слоеного теста получается идеально хрустящей
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Котлеты в топку! Готовлю эти фрикадельки из рыбного фарша в духовке с умопомрачительным сливочно-сырным соусом
Дмитрий Демичев
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
