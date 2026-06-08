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08 июня 2026 в 11:00

Секрет сочного лосося — не пересушить. Я показываю, как пара ингредиентов спасают ситуацию

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про сухую рыбу. Этот лосось тает во рту, а овощи пропитываются сливочным соком. Все готовится в одной форме, и мыть посуду почти не придется.

Ингредиенты

Филе лосося — 600 г, сметана — 150 г, лимон — 0,5 шт., укроп — пучок, соль — по вкусу, перец — по вкусу, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала нарезаю картофель кружками, морковь — брусочками, лук — полукольцами. В миске смешиваю сметану, мелко рубленный укроп, выдавленный чеснок, соль и перец — это волшебный соус. Противень смазываю маслом, выкладываю овощи, сверху кладу филе лосося, солю и перчу его.

Лью сметанный соус прямо на рыбу и овощи и сбрызгиваю лимонным соком. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Достаю — рыба нежная, соус запекается корочкой, овощи мягкие. Идеальный ужин без грязной посуды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Лосось вышел таким сочным, что нож входил как в масло. Отдельно порадовал укроп в соусе — он перебил всю рыбность, даже дети ели с удовольствием. Неожиданный лайфхак: остатки соуса идеально подходят к картошке на следующий день. Не выбрасывайте!

Проверено редакцией
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