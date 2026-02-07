Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 10:56

Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат сразу привлекает внимание: хрустящие крутоны, сочная курица, свежие овощи и нежные сырные шарики создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Блюдо выглядит празднично и всегда вызывает восторг у гостей. «Ревнивец» отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Готовится из доступных продуктов, а результат получается по-настоящему ресторанным.

Ингредиенты: куриное филе — 100 г, кунжут — 2–3 ч. л., пекинская капуста — 70 г, болгарский перец — 30 г, синий лук — 20 г, кукуруза — 2 ст. л. Для сырных шариков: сыр фетакса — 40 г, чеснок — 1 зубчик, сушеный базилик — 0,5 ч. л., укроп — по вкусу. Для крутонов: батон — 2 ломтика, растительное масло — 30 мл, прованские травы — 0,5 ч. л., чеснок — 1 зубчик. Заправка: майонез — 3 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, мандариновый сок — из 3 долек.

Приготовление: батон нарезают кубиками, смешивают с маслом, чесноком и травами, запекают при 160–170 °C 15–20 минут до хруста. Куриное филе нарезают полосками, солят, перчат, посыпают кунжутом и обжаривают на сильном огне 5–7 минут до сочности. Капусту шинкуют, перец нарезают соломкой, лук мелко режут. Для шариков сыр смешивают с чесноком, укропом и базиликом, формируют небольшие шарики. Для заправки соединяют майонез, соевый соус, чеснок и мандариновый сок. В миске смешивают овощи, кукурузу и курицу, выкладывают на тарелку, сверху добавляют сырные шарики и крутоны, поливают соусом.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты со вкусной заправкой. Эффектный, с медом и соевым соусом.

Проверено редакцией
салаты
застолье
простой рецепт
курица
оливье
шуба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России ввели новую выплату для родителей с двумя детьми
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.