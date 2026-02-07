Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно

Этот салат сразу привлекает внимание: хрустящие крутоны, сочная курица, свежие овощи и нежные сырные шарики создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Блюдо выглядит празднично и всегда вызывает восторг у гостей. «Ревнивец» отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Готовится из доступных продуктов, а результат получается по-настоящему ресторанным.

Ингредиенты: куриное филе — 100 г, кунжут — 2–3 ч. л., пекинская капуста — 70 г, болгарский перец — 30 г, синий лук — 20 г, кукуруза — 2 ст. л. Для сырных шариков: сыр фетакса — 40 г, чеснок — 1 зубчик, сушеный базилик — 0,5 ч. л., укроп — по вкусу. Для крутонов: батон — 2 ломтика, растительное масло — 30 мл, прованские травы — 0,5 ч. л., чеснок — 1 зубчик. Заправка: майонез — 3 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, мандариновый сок — из 3 долек.

Приготовление: батон нарезают кубиками, смешивают с маслом, чесноком и травами, запекают при 160–170 °C 15–20 минут до хруста. Куриное филе нарезают полосками, солят, перчат, посыпают кунжутом и обжаривают на сильном огне 5–7 минут до сочности. Капусту шинкуют, перец нарезают соломкой, лук мелко режут. Для шариков сыр смешивают с чесноком, укропом и базиликом, формируют небольшие шарики. Для заправки соединяют майонез, соевый соус, чеснок и мандариновый сок. В миске смешивают овощи, кукурузу и курицу, выкладывают на тарелку, сверху добавляют сырные шарики и крутоны, поливают соусом.

