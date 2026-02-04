Тут дело в заправке: салат из пекинской капусты кочует из сезона в сезон — вкуснота с мёдом и соевым соусом

Этот салат идеально подходит для любого сезона: хрустящие овощи, ароматная зелень и пикантная заправка делают его по-настоящему освежающим. Готовится за несколько минут и отлично дополняет мясо, рыбу или подаётся как самостоятельная закуска. Пекинская капуста придаёт салату нежность, а мёд и соевый соус создают приятный баланс сладости и солёной нотки — вкус получается ярким и запоминающимся.

Ингредиенты: пекинская капуста — 400 г, помидоры — 2 шт., огурцы — 2 шт., укроп — по вкусу, зелёный лук — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л., мёд — 1 ч. л., соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление: пекинскую капусту тонко шинкуют, слегка разминают руками с щепоткой соли. Помидоры нарезают дольками, огурцы — полукольцами, зелень мелко рубят. Все овощи соединяют в миске. Для заправки смешивают масло, уксус, мёд и соевый соус, добавляют перец. Поливают салат соусом и аккуратно перемешивают.

