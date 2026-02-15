Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки

Постный оливье — это блюдо станет настоящим открытием для тех, кто ищет вкусную альтернативу традиционному салату. Ем его круглый год вне зависимости от повода. Все, кто пробовал, уплетают за обе щеки!

В этом варианте салата мясо и колбасу заменяют грибы. Они придают глубокий, «мясной» аромат и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается со сладостью моркови и кислинкой соленых огурцов.

Для приготовления понадобится: 300 г шампиньонов, 4 средние картофелины, 2 моркови, 4 соленых огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка, соль, черный перец, постный майонез, зелень укропа и петрушки.

Картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Грибы нарежьте пластинками или кубиками, обжарьте, посолите и поперчите. Остудите. Соленые огурцы нарежьте кубиками. В салатнице соедините все ингредиенты: картофель, морковь, огурцы, грибы и горошек. Добавьте мелко нарубленную зелень. Заправьте салат постным майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.

