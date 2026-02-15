Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 20:45

Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постный оливье — это блюдо станет настоящим открытием для тех, кто ищет вкусную альтернативу традиционному салату. Ем его круглый год вне зависимости от повода. Все, кто пробовал, уплетают за обе щеки!

В этом варианте салата мясо и колбасу заменяют грибы. Они придают глубокий, «мясной» аромат и насыщенный вкус, который прекрасно сочетается со сладостью моркови и кислинкой соленых огурцов.

Для приготовления понадобится: 300 г шампиньонов, 4 средние картофелины, 2 моркови, 4 соленых огурца, 1 банка консервированного зеленого горошка, соль, черный перец, постный майонез, зелень укропа и петрушки.

Картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Грибы нарежьте пластинками или кубиками, обжарьте, посолите и поперчите. Остудите. Соленые огурцы нарежьте кубиками. В салатнице соедините все ингредиенты: картофель, морковь, огурцы, грибы и горошек. Добавьте мелко нарубленную зелень. Заправьте салат постным майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить салат с чесночными помидорами: всего три слоя — томаты, яйца и сыр.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Общество
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Семья и жизнь
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Общество
Лучший манник в моей жизни: не черствеет, не крошится, тает во рту. Рецепт нашла в маминой тетрадке с пометкой «хит»!
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Общество
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Балуюсь этими драниками в Великий пост и не только: до чего же вкусные — тут только картошка и лук
Общество
Балуюсь этими драниками в Великий пост и не только: до чего же вкусные — тут только картошка и лук
оливье
рецепты
Великий пост
салаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
В России предложили усложнить жизнь «черным вдовам» бойцов СВО
Пассажирский самолет вынужденно сел в Шереметьево
Средства ПВО отразили атаку 123 беспилотников за пять часов
Рекорд холода 15 февраля на Земле: где зафиксировали, сколько градусов
В России могут ввести «светофор» для продуктов
Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики во время спасательной операции
Появились подробности о состоянии россиянки, на которую упала глыба льда
Трамп анонсировал первую помощь сектору Газа от Совета мира
Валерия, Газманов, Утяшева: кто еще из звезд подсел на ЗОЖ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Метель парализовала участок трассы М-5
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.