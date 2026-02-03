Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 13:42

Бесподобный салат с чесночными помидорами: всего три слоя — томаты, яйца и сыр

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот бесподобный салат с чесночными помидорами идеально дополнит обед или ужин. Он максимально прост: всего три слоя — томаты, яйца и сыр.

Для приготовления понадобится: 3-4 средних мясистых помидора, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, майонез, соль, черный перец. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Выложите их первым ровным слоем в салатник. Посолите, поперчите и равномерно распределите по поверхности чеснок, пропущенный через пресс. Слегка промажьте этот слой майонезом. Вареные яйца натрите на мелкой терке прямо поверх помидоров, создавая второй ровный слой. Снова промажьте майонезом. Сыр натрите на мелкой терке и выложите третьим, завершающим слоем. Промажьте верхний слой майонезом, можно сделать красивую сеточку. Салат готов! Можно есть сразу или дать настояться 1 час.

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат из трех ингредиентов и с чесночной заправкой.

Проверено редакцией
Читайте также
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
Общество
В СССР при варке макарон добавляли сахар — а мы за голову хватались, как это вкусно: вот в чем секрет
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Общество
«Птичье молоко» теперь готовлю без яиц: стало еще вкуснее и нежнее — простой рецепт за считанные минуты
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
Общество
Бретонский пирог с мармеладом: рассыпчатое песочное тесто, яркая сердцевина. Настоящая французская выпечка, которая тает во рту
Мегапростой и суперудачный: салат за 7 минут из 4 ингредиентов — выручит в любой момент
Общество
Мегапростой и суперудачный: салат за 7 минут из 4 ингредиентов — выручит в любой момент
Вкусный салат в порционных розетках: «Воздушный» — легкий, нежный и очень эффектный
Общество
Вкусный салат в порционных розетках: «Воздушный» — легкий, нежный и очень эффектный
салаты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.