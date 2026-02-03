Бесподобный салат с чесночными помидорами: всего три слоя — томаты, яйца и сыр

Этот бесподобный салат с чесночными помидорами идеально дополнит обед или ужин. Он максимально прост: всего три слоя — томаты, яйца и сыр.

Для приготовления понадобится: 3-4 средних мясистых помидора, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, майонез, соль, черный перец. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Выложите их первым ровным слоем в салатник. Посолите, поперчите и равномерно распределите по поверхности чеснок, пропущенный через пресс. Слегка промажьте этот слой майонезом. Вареные яйца натрите на мелкой терке прямо поверх помидоров, создавая второй ровный слой. Снова промажьте майонезом. Сыр натрите на мелкой терке и выложите третьим, завершающим слоем. Промажьте верхний слой майонезом, можно сделать красивую сеточку. Салат готов! Можно есть сразу или дать настояться 1 час.

