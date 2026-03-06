Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 19:31

Готовлю вместо ужина в Великий пост французский картофельный салат: проще блюда не придумать

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю вместо ужина в Великий пост французский картофельный салат. Проще блюда не придумать. Вкус получается насыщенным, но при этом свежим и пикантным, с пряными нотками.

Для приготовления понадобится: 800 г картофеля, 4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. картофельного отвара, 1 ч. л. дижонской или обычной горчицы, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), соль, перец.

Рецепт: картофель отварите в подсоленной воде. Слейте отвар, сохранив 2 столовые ложки. Картофель немного остудите и нарежьте кружочками. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте теплый картофельный отвар, растительное масло, яблочный уксус, горчицу, выдавленный чеснок, мелко рубленую зелень, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Залейте полученным соусом теплый картофель и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться при комнатной температуре около 30 минут, чтобы картофель впитал ароматы. Подавайте теплым или холодным, посыпав свежей зеленью.

