26 февраля 2026 в 00:31

Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату: три ингредиента и море удовольствия

Фото: D-NEWS.ru
Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату! Три ингредиента, не считая майонеза, и море удовольствия. Этот салат не только вкусен, но и чрезвычайно полезен благодаря высокому содержанию йода, витаминов и микроэлементов в морской капусте.

Для приготовления понадобится: 200 г готовой морской капусты (маринованной или консервированной), 200 г крабовых палочек, банка консервированной кукурузы, 3-4 ст. л. майонеза, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В глубокой миске соедините морскую капусту, крабовые палочки и кукурузу. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее стало известно, как приготовить постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки.

Проверено редакцией
