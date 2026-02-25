Зимняя Олимпиада — 2026
Салат-универсал: взяла лучшее от крабового и «Цезаря» — получилось блюдо, которое просят готовить на каждый праздник

Фото: D-NEWS.ru
Беру крабовые палочки, свежие овощи и делаю необычный соус из тофу — получается блюдо, которое затмевает все привычные рецепты. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или легкого ужина. Его необычность в том, что вместо тяжёлого майонеза — лёгкий, кремовый соус на основе тофу, который делает салат полезным и сбалансированным. Получается обалденная вкуснятина: сочные крабовые палочки, хрустящий айсберг, нежное авокадо, сладковатая кукуруза и пикантные помидорчики черри — всё это в обрамлении бархатистой заправки с горчичной ноткой. Салат не плывёт, остаётся свежим и аппетитным даже через несколько часов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г консервированной кукурузы, 100 г салата айсберг (можно романо или пекинскую капусту), 5 помидоров черри, 2 яйца, 1 авокадо, 1 огурец. Для соуса: 250 г тофу, 100 мл растительного масла, 1 ст. ложка горчицы, сок половины лимона, соль. Приготовьте соус, взбив все ингредиенты в блендере до кремовой текстуры. Овощи нарежьте: авокадо и огурец (удалив семена) — кубиком, черри — четвертинками, яйца — дольками, крабовые палочки — крупно, салат порвите руками. Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте соусом и аккуратно перемешайте.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
