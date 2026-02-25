Без варки и жарки: салат из трех продуктов — готовлю тазиками, потому что его нам всегда мало

Беру ветчину, сыр и болгарский перец — и готовлю сытный салат за 15 минут, который выручает в любой день. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или неожиданных гостей. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается сбалансированная закуска, где сочная ветчина, нежный сыр и хрустящий перец создают идеальную гармонию вкусов и текстур. Получается обалденная вкуснятина: упругие брусочки ветчины, мягкий сыр и сладковатый перец в лёгкой майонезной заправке с нотками свежей петрушки. Салат настолько универсален, что его можно подавать просто так, в тарталетках или завернуть в лаваш — всегда будет уместно и вкусно.

Для приготовления вам понадобится: 100 г полутвёрдого сыра, 100 г ветчины, 1 красный болгарский перец, 2 веточки петрушки, майонез (можно заменить сметаной или домашним соусом), соль и перец по вкусу. Сыр и ветчину нарежьте тонкими брусочками. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Листья петрушки мелко порубите. Соедините все ингредиенты в салатнике, добавьте соль, перец, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или используйте как начинку для тарталеток и лаваша.

