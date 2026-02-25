Салат «Экономный» без майонеза: пригодятся баночка фасоли и маринованные огурцы

Знакомьтесь с салатом «Экономный» — настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто ценит бюджетные, но невероятно вкусные и сытные блюда без майонеза. Для него вам пригодятся баночка фасоли и маринованные огурцы.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли, 4 соленых огурца, 3 вареных яйца, 1 луковица, пучок свежей петрушки, 3-4 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по вкусу.

Рецепт: лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кубиками, залейте крутым кипятком на 5-7 минут, затем слейте воду — это уберет лишнюю горечь и сделает лук нежнее. Огурцы и соленые огурцы нарежьте мелкими кубиками. Петрушку мелко порубите. С фасоли слейте жидкость и промойте ее холодной водой. В миске смешайте фасоль, огурцы, яйца, лук и петрушку. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте растительным маслом. Тщательно перемешайте и дайте салату постоять 10-15 минут перед подачей.

