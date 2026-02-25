Жареная картошка как в ресторане: просто на домашней сковороде

Любите жареную картошку, но она часто размокает? Приводим проверенный рецепт на сковороде, где каждый кусочек получается сухим и аппетитным. Готовится легко, без лишних хлопот.

Подготовьте 800 г картофеля: тщательно вымойте, очистите кожуру и порежьте тонкими дольками или соломкой – форма влияет на хруст. Промойте в нескольких водах, обсушите полотенцем, чтобы масло не брызгало. Налейте на сковороду 4 ст. л. подсолнечного масла, разогрейте сильно, высыпьте картошку и распределите равномерно. Жарьте на большом огне первые 5 минут, не мешая, – пусть схватится корочка. Потом убавьте огонь, посыпьте солью, черным перцем и сушеным тимьяном, аккуратно переверните лопаткой и доведите до золотистости еще 10 минут. Для аромата добавьте лук четвертинками за 3 минуты до конца – жареная картошка получится с карамельной сладостью.

С этим рецептом жареная картошка всегда удается на ура! Идеально к мясу или как самостоятельное блюдо. Готовьте с радостью!

