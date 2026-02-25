Мишустин: Россия попала в топ мировых лидеров по цифровизации гостехнологий

Россия вошла в число мировых лидеров по уровню цифровизации государственных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он сослался на индекс Всемирного банка, передает корреспондент NEWS.ru.

Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов, — отметил глава кабмина.

Одним из ключевых показателей эффективности Мишустин назвал Единый план, в котором собраны все меры по реализации задач, установленных указом президента. Премьер также подчеркнул важность системы управления рисками, где значимую роль играет Государственная дума, обеспечивающая учет обратной связи от граждан и бизнеса.

По словам председателя правительства, достигнутые результаты позволили получить первые итоги реализации новых национальных проектов, создать дополнительные возможности для граждан и экономики, а также укрепить конкурентоспособность, обороноспособность и безопасность страны.

Ранее Мишустин заявил, что уровень безработицы в России составляет 2,2%. Он отметил, что рынок труда в стране стабилен.