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01 августа 2025 в 16:00

ФАС поручили изучить цены на воду для полива приусадебных участков

Мишустин потребовал изучить цены на воду для полива на приусадебных участках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФАС, Минсельхоз, Минфин, Минприроды и Росводресурсы до декабря изучат предложения Совфеда по расчету цен на воду для полива на приусадебных участках, следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина после встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Ведомства рассмотрят предложения «об определении условий расчета стоимости воды из мелиоративных систем» для не являющихся сельхозпроизводителями пользователей.

Минсельхоз, ФАС, Минприроды, Минфин и Росводресурсы по поручению Михаила Мишустина к этому же сроку рассмотрят предложения Совета Федерации об определении условий расчёта стоимости воды из мелиоративных систем для пользователей, не являющихся сельхозтоваропроизводителями, – говорится в сообщении.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что гражданам России грозит штраф за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения. Он уточнил, что оно не требуется для удаления аварийных, засохших или зараженных деревьев при наличии экспертизы, а также высаженных самим владельцем.

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