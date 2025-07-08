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08 июля 2025 в 06:46

Депутат рассказал, за что дачников могут оштрафовать

Депутат Колунов: за вырубку деревьев на дачном участке могут оштрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданам России грозит штраф за вырубку деревьев на собственном участке без разрешения, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он уточнил, что разрешение не требуется для удаления аварийных, засохших или зараженных деревьев при наличии экспертизы, а также высаженных самим владельцем.

Спил ценных и краснокнижных пород, таких как ясень, дуб, клён, вишня и лиственница, запрещен без согласования. Требуется разрешение и при вырубке деревьев на участках лесного фонда, даже если территория частная.

Особое внимание стоит уделять деревьям с гнёздами охраняемых птиц — их уничтожение является нарушением закона. В спорных случаях рекомендуется обращаться в профильные ведомства за консультациями.

Для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей, при использовании спецтехники — до пяти тысяч. Для должностных лиц санкции достигают 50 тысяч рублей, а юридические лица могут получить штраф до 500 тысяч. Кроме того, возможна уголовная ответственность — до семи лет лишения свободы.

Ранее адвокат Дмитрий Григориади заявил, что неправильная обработка дачных участков химикатами от вредителей может грозить штрафами в размере до 20 тысяч рублей. По его словам, важно применять правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов.

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штрафы
Госдума
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