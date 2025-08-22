Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа Лукашенко: Европа зависит от США и не сможет воевать без американского оружия

Европа зависима от США и не может воевать без американского оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает Telegram-канал «Пул Первого», европейские страны годами не развивали свой ВПК, рассчитывая на Соединенные Штаты.

Я [президенту России Владимиру] Путину задал вопрос, неужели европейцы без американцев не могут украинцам поставить оружие? Нет. Без американского оружия Европа вообще воевать не может. Вы представляете, насколько они надеялись на Соединенные Штаты, не развивая свой военно-промышленный комплекс? — поделился Лукашенко.

Ранее он отмечал, что Белоруссия готова вести боевые действия лишь в случае прямой агрессии против нее. По его словам, слухи о возможном участии Минска в вооруженном противостоянии с Киевом не соответствуют действительности, так как белорусские власти не намерены воевать с Украиной.

До этого белорусский лидер заявил, что мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной стало как никогда близко. По его мнению, решающую роль в этом процессе играет Москва, так как именно от ее позиции зависит развитие обстановки на фронте. В то же время для Киева продолжение боевых действий сопряжено с серьезными рисками.