Российская сторона ведет переговоры с американскими партнерами по совместной работе в сфере сжиженного природного газа, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли и учеными. В частности, обсуждается возможность реализации проектов не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

Путин отметил, что российская компания «Новотек», являющаяся одним из крупнейших игроков на рынке сжиженного природного газа, уже имеет успешный опыт международного сотрудничества с европейскими и азиатскими партнерами. Теперь рассматривается перспектива расширения этого сотрудничества на американское направление.

Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске, — указал российский лидер.

Данная инициатива свидетельствует о потенциальном расширении энергетического сотрудничества между Россией и США, несмотря на существующие политические разногласия. Совместная работа в области СПГ может стать важным шагом в развитии двусторонних экономических отношений.

Ранее Путин заявил, что способность сохранять государственный суверенитет имеет критически важное значение для существования России. Он подчеркнул, что в отличие от некоторых других государств, РФ не может существовать без полного суверенитета.