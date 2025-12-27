Новый год — 2026
Еврокомиссия оказалась в центре скандала из-за «нацистского» поста

Еврокомиссия использовала в публикации о USB-C схожий с нацистским лозунг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Опубликованный в соцсети X пост Еврокомиссии о новом едином стандарте зарядки для гаджетов в стилистике нацистского лозунга Третьего рейха вызвал негативную реакцию аудитории. Подписчики увидели в неоднозначной фразе прямую отсылку к печально известной нацистской риторике.

Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности одного устройства: USB-C для всех, — говорится в публикации ЕК.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поощрение русофобии и неонацизма является частью европейской политики. По его словам, высказанным на круглом столе по урегулированию кризиса на Украине, ЕС замалчивает многочисленные факты нарушения прав русскоязычных граждан со стороны украинских властей.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действующие руководители европейских государств не могут рассматриваться как политическая элита, поскольку оказались поражены «русофобией и нацизмом». По ее словам, это болезненное состояние нанесло существенный урон экономическому положению и благосостоянию этих стран.

