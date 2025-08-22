Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 22:58

Путин разъяснил, почему России важно сохранять свой суверенитет

Путин: РФ должна сохранять суверенитет, иначе она прекратит свое существование

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Способность сохранять государственный суверенитет имеет критически важное значение для существования страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он подчеркнул, что в отличие от некоторых других государств, РФ не может существовать без полного суверенитета.

Его потеря будет означать прекращение существования России в ее современном качестве. Президент акцентировал внимание на фундаментальном различии между странами, способными существовать без полного суверенитета, и Россией, для которой это является вопросом национального выживания.

Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета, — пояснил Путин.

Сохранение суверенитета представляет собой краеугольный камень государственной политики России и основу ее национальной безопасности. Президент подчеркнул, что это условие является обязательным для поддержания государственности и независимого развития страны.

Ранее Путин оценил российско-американские отношения, которые изменились с приходом к власти американского лидера Дональда Трампа. По его словам, на данный момент появились признаки возможного потепления между странами: благодаря новой администрации США в конце тоннеля забрезжил свет.

Владимир Путин
суверенитет
признаки
значение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежал из США в РФ, поругался с Пельшем, бросил ТВ: как живет Угольников
Долина поддержала Киркорова после падения на «Новой волне»
Путин высказался о восстановлении пострадавших от ВСУ регионов РФ
Застрявшую в горах Киргизии российскую альпинистку больше не будут спасать
Ребенок пострадал в результате удара ВСУ по ДНР
Как очаровать мужчину: готовим релиш из огурцов — самый вкусный соус
Россия ведет переговоры с США о возможной совместной работе на Аляске
Два российских порта сделали международными
Путин разъяснил, почему России важно сохранять свой суверенитет
Путин озвучил, что изменилось в отношениях между РФ и США с приходом Трампа
Путин заявил о серьезном технологическом прорыве в России
«У нас нет недружественных стран»: Путин высказался об отношении РФ с миром
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.