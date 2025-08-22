Путин разъяснил, почему России важно сохранять свой суверенитет Путин: РФ должна сохранять суверенитет, иначе она прекратит свое существование

Способность сохранять государственный суверенитет имеет критически важное значение для существования страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он подчеркнул, что в отличие от некоторых других государств, РФ не может существовать без полного суверенитета.

Его потеря будет означать прекращение существования России в ее современном качестве. Президент акцентировал внимание на фундаментальном различии между странами, способными существовать без полного суверенитета, и Россией, для которой это является вопросом национального выживания.

Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета, — пояснил Путин.

Сохранение суверенитета представляет собой краеугольный камень государственной политики России и основу ее национальной безопасности. Президент подчеркнул, что это условие является обязательным для поддержания государственности и независимого развития страны.

Ранее Путин оценил российско-американские отношения, которые изменились с приходом к власти американского лидера Дональда Трампа. По его словам, на данный момент появились признаки возможного потепления между странами: благодаря новой администрации США в конце тоннеля забрезжил свет.