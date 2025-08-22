Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 22:50

Путин озвучил, что изменилось в отношениях между РФ и США с приходом Трампа

Путин: с приходом Трампа в отношениях РФ и США стал виден свет в конце тоннеля

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне, однако с приходом к власти американского лидера Дональда Трампа появились признаки возможного улучшения, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он выразил надежду на полномасштабное восстановление двусторонних отношений.

Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа я думаю, что такой свет в конце туннеля все-таки замаячил, — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что первые шаги, уже сделанные администрацией Трампа, могут стать началом позитивных изменений. При этом он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от России, но и от западных партнеров. А именно — различных международных объединений, на которые США не всегда могут повлиять. Среди них НАТО и Европейский союз.

Путин выразил уверенность, что лидерские качества действующего американского президента являются хорошей основой для восстановления отношений между двумя странами. Он также выразил надежду на сохранение позитивной динамики в двустороннем диалоге. Несмотря на существующие сложности и разногласия, российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с новой американской администрацией.

Ранее Путин обратил внимание, что Российская Федерация не рассматривает ни одно государство как недружественное. По словам лидера, проблемы во взаимоотношениях возникают исключительно из-за позиции определенных политических элит в некоторых странах.

