22 августа 2025 в 22:41

«У нас нет недружественных стран»: Путин высказался об отношении РФ с миром

Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в них

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская Федерация не рассматривает ни одно государство как недружественное, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли. По его словам, проблемы во взаимоотношениях возникают исключительно из-за позиции определенных политических элит в некоторых странах.

У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах, — отметил Путин.

Россия остается открытой для конструктивного диалога и сотрудничества со всеми государствами. Президент добавил, что именно недружественная позиция отдельных политических кругов в некоторых странах создает препятствия для развития международных отношений.

Путин выразил уверенность, что народы всех стран заинтересованы в мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Он также отметил важность продолжения работы по налаживанию международных связей, несмотря на существующие политические разногласия.

Ранее российский лидер посетил в Сарове выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах страны. По данным пресс-службы Кремля, главе государства представили проекты из Сарова, Снежинска, Лесного, Железногорска и Обнинска.

